Câmara de Matosinhos encara buscas "com naturalidade"

A Polícia Judiciária terminou pelas 16h00 as buscas que começou a fazer na manhã desta quinta-feira na Câmara de Matosinhos na sequência de uma denúncia anónima contra funcionários da autarquia.

Em comunicado, a câmara confirmou a presença de inspetores da Polícia Judiciária nas suas instalações: “Os inspetores estão a consultar documentação relativa a processos de contratação pública realizados pelos departamentos de Obras e de Património desta autarquia”, diz o município.

“A Câmara Municipal de Matosinhos encara com naturalidade este tipo de procedimentos por parte das entidades judiciais, estando a colaborar com os inspetores da Polícia Judiciária em todas as suas solicitações”, acrescenta o comunicado da autarquia liderada por Luísa Salgueiro, presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses.

De acordo com a Agência Lusa, que cita fonte judiciária, a denúncia em causa não envolve o executivo liderado por Luísa Salgueiro, mas a atuação de funcionários municipais.