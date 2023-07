“A gente aqui tem tudo, só não temos sossego”: Câmara do Porto quer comprar o Bairro dos Moinhos, só não decidiu o que vai ser dos moradores

RUI DUARTE SILVA

Em janeiro, com as enxurradas na Invicta, o Bairro dos Moinhos “parecia as Cataratas do Niágara” e, para garantir a segurança do local, a Câmara Municipal do Porto está a avançar com o processo de aquisição das mais de 20 habitações. A autarquia mantém contactos com os proprietários, mas os inquilinos vivem na incerteza. “Só sabemos que está aqui uma grande embrulhada”. Há quem diga que “saía já hoje”, enquanto outros moradores consideram que “não há necessidade de sair mais gente” do bairro. E, se abandonar as casas for a única saída, pedem um novo lar “em condições”: “Têm de me arranjar uma casinha bonitinha, porque eu também não sou feio”