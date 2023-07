Leitura de acórdão do processo Hells Angels marcada para 20 de julho

A leitura do acórdão do processo da organização 'motard' Hells Angels, que envolve 89 arguidos, foi marcada para 20 de julho, disse esta quarta-feira fonte ligada ao processo. Em 4 de maio, no terceiro dia de alegações finais, o Ministério Púbico (MP) pediu a condenação a prisão efetiva de todos os arguidos do caso Hells Angels, com penas entre 15 e 17 anos, indicou na altura à Lusa fonte ligada ao processo.

Segundo a mesma fonte, o MP defendeu que a pena não deve ser inferior a 17 anos para os chefes da organização 'motard' e de 15 anos para os restantes.

O MP deu como provada a prática dos crimes constantes na acusação e pronúncia, incluindo associação criminosa, ofensa à integridade física, extorsão, tráfico de droga, roubo e posse de armas e munições - e defendeu o aumento de quatro para oito do número de crimes de homicídio na forma tentada imputado aos membros daquele grupo.

Da acusação consta o ataque cometido em 2018 pelo grupo 'Hells Angels', no restaurante Mesa do Prior, no Prior Velho, inserida na perseguição movida a Mário Machado, ex-líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social e que pertencia ao grupo 'motard' rival "Bandidos".

De acordo com a acusação, os arguidos e membros dos 'Hells Angeles' elaboraram um plano para aniquilar o grupo rival "Bandidos", em março de 2018, com recurso à força física e a várias armas para lhes causar graves ferimentos, "se necessário até a morte".

O caso foi investigado pela Polícia Judiciária (PJ) e na fase de instrução o processo foi dirigido pelo juiz Carlos Alexandre, que tomou a decisão de enviar todos os arguidos a julgamento.