Plano para diminuir número de gaivotas na Área Metropolitana do Porto continua no papel — e uma das soluções pode vir de drone

1626: a Área Metropolitana do Porto tem o maior número de gaivotas em ambiente urbano de Portugal, alertavam já os resultados do Censo Nacional da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves publicados no ano passado. Precisamente para controlar esta população de aves — que tem crescido significativamente nos últimos anos — foi desenhado um plano de ação para os municípios costeiros do Porto. O plano está pronto desde maio de 2022, mas volvido mais de um ano a AMP continua sem data para o pôr em prática.

Cabe a cada um dos municípios envolvidos — Porto, Póvoa de Varzim, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Vila do Conde — escolher as medidas que querem implementar para travar o crescimento descontrolado das gaivotas-de-patas-amarelas (a espécie mais frequente) em zonas urbanas. Ao Expresso, a primeira secretária da Comissão Executiva da Área Metropolitana do Porto, Ariana Pinho, adianta que “está a ser estudada a implementação do Plano de Ação para o Controlo da População de Gaivotas nos municípios da AMP”, não avançando com nenhuma data concreta.

O plano para controlar a nidificação destas aves tem de ser implementado durante a sua época de reprodução, geralmente entre o início de abril e o fim de maio/ início de junho, o que significa que este ano tal já não será possível. O Expresso também questionou a AMP sobre os métodos de controlo e dissuasão que os municípios estão a pensar adotar, no entanto, não obteve resposta. O protocolo para avançar com este programa foi aprovado em outubro de 2019, enquanto o concurso público para a elaboração do plano foi lançado há exatamente três anos, em julho de 2020.

As gaivotas estão a tornar-se uma verdadeira praga porque, não tendo predadores nas zonas urbanas, aumentam desenfreadamente e estão associadas a uma série de riscos, desde a saúde pública até ao bem-estar da população. “Danos em edifícios, veículos ou equipamentos, lixo espalhado, excrementos, ataques e ruído” são alguns dos “impactos negativos causados pelas gaivotas urbanas” mais referidos pela população dos cinco municípios abrangidos pelo plano de ação.