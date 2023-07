O “monstro” do Tejo: Expresso vence prémio ‘Jornalismo para a Sustentabilidade’ na categoria Imprensa

A reportagem “Dois metros, 60 quilos e ‘mesmo feio’: o que o maior peixe alguma vez pescado no Tejo significa para o nosso maior rio”, de Raquel Moleiro e António Pedro Ferreira, publicada no jornal Expresso, venceu a segunda edição dos prémios de jornalismo para a sustentabilidade, na categoria imprensa. A distinção foi atribuída, esta segunda-feira, pela Fundação Mestre Casais e CEiiA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, em Matosinhos,

O trabalho retrata o impacto no Tejo do crescimento do Siluro, uma espécie invasora que está a predar as outras espécies do rio, como a lampreia, e que atinge tamanhos recordes. A sua evolução ganha dimensão de ameaça do ganha-pão dos pescadores avieiros, como João Lobo, o mestre que apanhou o monstro: um peixe com 2,17m e 60 quilos. O 2º prémio foi para Sónia Calheiros, pelo trabalho “Este ar que nos sufoca”, publicado na revista Visão.

No ano passado, o Expresso venceu também o galardão, mas na categoria digital, com o documentário 'Black Trail' , assinado pelo jornalista Micael Pereira, em coprodução com uma dezena de repórteres de diversas nacionalidades que seguiram o rasto de poluição da indústria de navegação em várias cidades portuárias europeias e o impacto das emissões de navios no aquecimento global.

A Impresa arrecadou ainda o 1º prémio na categoria de televisão, com a reportagem da SIC “A roupa dos brancos mortos”, de Amélia Moura Ramos, Paulo Cepa, Luís Gonçalves, Pedro Morais, Diana Matias, Ângela Rosa e António Simões. Em segundo lugar ficou “Dose de contágio”, um trabalho de Mafalda Gameiro, João Serra Martins e Paulo Nunes, da RTP.

Na categoria Rádio, foi distinguida a reportagem “Fazem mais de 10km por dia em nome do ambiente”, de Rute Fonseca e José António Barbosa, da TSF. Patrícia Carvalho, Nuno Ferreira Santos, Joana Bourgard e Vera Moutinho, do jornal Público, venceram o primeiro lugar na categoria digital, com a série de reportagens “Islândia – Terra do Gelo”. O 2º prémio da categoria digital foi atribuído a Rafael Vieira e Mário Canelas, pelo trabalho “Estas hortas estão à mão de semear em Coimbra”, da revista digital Coimbra Cooletiva.

Apresentaram-se a concurso 51 candidaturas de trabalhos jornalísticos, 21 na categoria de imprensa, 9 em televisão, 2 em rádio e 19 em digital. O júri foi presidido por Felisbela Lopes, professora de jornalismo da Universidade do Minho, e integrou os também docentes Clara Almeida Santos, António Granado e Tiago Miranda, assim como Gualter Crisóstomo, director de sustentabilidade do Ceiia.