Domingo de calor: temperatura acima dos 30°C é convite para ir à praia, mas nem todos vão a banhos

Na Costa da Caparica, centenas de pessoas aproveitam para fazer praia no primeiro fim de semana do mês. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Setúbal estará sob aviso amarelo por causa do calor.

"Está um bom tempo. Este é o início da praia, portanto, é para a aproveitar", disse um dos banhistas à SIC.

Apesar de o tempo estar convidativo, nem todos vão a banhos. Há quem diga que ir "à praia e não ir à agua é como ir a Roma e não ver o Papa", mas também há os menos aventureiros que dizem que a água está demasiado fria.

"Se fosse na República Dominicana ia, agora aqui? Não, está muito fria."

Durante a próxima semana, as previsões apontam para uma nova subida da temperatura máxima.