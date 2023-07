Prostituição de luxo dispara em Portugal

Não se veem porque quase já não existem nas ruas, nem nas casas noturnas de frequência masculina. As esquinas e os engates de balcão no lusco-fusco são agora maioritariamente digitais, catálogos online de prostitutas e acompanhantes onde a oferta surge detalhada ao pormenor, com menu de serviços, tabela de preços, número de WhatsApp e avaliação do consumidor. O sobe e desce das pensões mudou-se para apartamentos anónimos no centro das cidades, divididos em quartos e gabinetes, onde só toca à campainha quem sabe o que lá vai dentro. Ou então para Alojamentos Locais, iates, quintas e hotéis de primeira, com entrada privada pela garagem.

O número de mulheres que se dedica à prostituição e ao escort de luxo em Portugal disparou nos últimos anos — exceto no período da pandemia — e atinge agora um pico, alimentado principalmente pelo crescimento do turismo, mas também pela guerra na Europa e pelas alterações legislativas na vizinha Espanha, atesta quem se movimenta e vive do meio. “Começa a ser um destino de turismo sexual”, garantem.

