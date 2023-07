Linha do Minho cortada na zona da Trofa devido a atropelamento ferroviário com um morto

Uma pessoa morreu hoje na sequência de um atropelamento ferroviário na zona da Trofa, Porto, estando a circulação interrompida na Linha do Minho, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto.

Segundo a mesma fonte, o “atropelamento por um comboio de passageiros” provocou uma a interrupção da linha, não havendo ainda previsão da retomada da circulação.

O primeiro alerta foi dado pelas 06:40, segundo a mesma fonte.