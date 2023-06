Onda de calor atingiu 60% do território. Mas depois veio a nortada

O vento do Norte veio esta quinta-feira pôr termo à onda de calor que afetou grande parte do território continental nos 6-7 dias anteriores. Pelo menos 31 estações de monitorização de temperatura (das 54 controladas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera - IPMA) registaram seis dias consecutivos com a temperatura máxima diária superior em 5 °C ao valor médio diário no período de referência.

E “duas delas (Alvalade, no Sado, e Vila Real de Santo António, no Sotavento algarvio) chegaram aos sete dias, esta quinta-feira e não foram afetadas ainda pela nortada”, indica ao Expresso Vanda Cabrinha Pires, da Divisão de Clima e Alterações Climáticas do IPMA.