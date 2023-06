Incêndio no Lumiar, em Lisboa, já está controlado

Uma creche e um lar de idosos foram evacuados devido a um incêndio que deflagrou, esta tarde, na Rua Daciano Costa, junto ao Clube Ténis Paço do Lumiar, em Lisboa. O alerta foi dado às 14h37 e às 16h50 a situação, de acordo com a Proteção Civil, já estava controlada.

Atualmente, de acordo com o fogos.pt, este fogo mobiliza 71 bombeiros e 20 viaturas. O incêndio lavrou numa zona de mato e, desde as 16h50 já está em resolução. Segundo o Observador, a creche evacuada foi o Colégio Manuel Bernardes.

No resto do país há, atualmente, mais três incêndios: dois em Aveiro e um em Viana do Castelo. Os três incêndios ocorrem na natureza (mato). Para esta quinta-feira, apenas a Póvoa de Varzim e Esposende é que têm risco de incêndio “reduzido”, estando a maioria do país com o risco “elevado”, “muito elevado” e “máximo”.