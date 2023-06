Associação zero teme que mudança no sistema de tratamento deixe à deriva 20% dos resíduos perigosos

A funcionar desde 2008, os dois Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos Perigosos (CIRVER) existentes em Portugal — Sisav e Ecodeal — vão deixar de ter a exclusividade no sistema nacional. A decisão de o Governo abrir o negócio da gestão de resíduos perigosos ao mercado, não aprovando os pedidos de prorrogação das licenças destas duas empresas, está a preocupar a associação zero.

“Pelo menos 20 por cento dos resíduos perigosos podem ficar sem destino em Portugal”, alerta Rui Berkemeier, especialista em resíduos da zero, que justifica a apreensão com base numa informação da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Num parecer sobre esta proposta de alteração, “a APA conclui que, se os CIRVER ficarem sem a exclusividade, há unidades de tratamento que poderão deixar de funcionar e de tratar os resíduos que são economicamente menos interessantes”, explica o ambientalista. Os dois centros localizados na Chamusca podem ficar num vazio legal a partir de 8 de novembro, data em que perdem as atuais licenças.

A zero teme que Portugal deixe de ser autossuficiente no tratamento destes resíduos perigosos com a dispersão de unidades de tratamento. “Os CIRVER vieram facilitar o trabalho de fiscalização das autoridades ambientais e a dispersão vai criar dificuldades”, diz Berkemeier. E aponta “falta de transparência a este processo”.

A Câmara Municipal da Chamusca, a Associação Nacional de Municípios, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), a Administração Regional de Saúde-LVT e a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente defendem a prorrogação das licenças.

Questionado sobre o que justifica esta decisão e o risco de se perder o rasto a 20% de resíduos perigosos, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática argumenta que “o licenciamento da instalação e da exploração de novos agentes a operar na recuperação, valorização e eliminação de resíduos perigosos será sujeito aos mesmos critérios a que os atuais operadores CIRVER foram submetidos”. No entanto, reconhece “a necessidade de reforçar os meios de fiscalização, de forma a garantir o cumprimento escrupuloso da legislação, pelo que empenhará os recursos necessários”.

O ministério tutelado por Duarte Cordeiro lembra ainda que existe um despacho publicado há três anos (despacho n.º 28/GSEAMB/2020, de 3 de janeiro) que “estipula a objeção sistemática às entradas de resíduos em Portugal destinados à eliminação, com o propósito de salvaguardar o princípio da autossuficiência no tratamento dos resíduos perigosos em Portugal”.