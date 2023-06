Nuvem de fumo dos incêndios no Canadá cobriu o continente português, mas vai dissipar-se na quinta-feira

O céu do continente português está coberto de um azul acinzentado-metálico e o sol perdeu o seu brilho. Depois de ter entrado por Viana do Castelo, na manhã de segunda-feira, a nuvem de fumo com origem nos incêndios do Canadá continuou a ser empurrada pelos ventos de Oeste e cobriu todo o norte e centro do país, seguindo a sua trajetória para Sul, esta terça-feira.

“A nuvem já cobriu o território todo e deve ficar até quinta-feira no continente e depois vai dissipar-se”, descreve ao Expresso o meteorologista Diamantino Henriques, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).