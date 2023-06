Misericórdia de Lisboa alvo de auditoria por suspeitas de ilegalidades

As suspeitas recaem não só sobre as contas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, como também sobre as da Santa Casa Global, operadora responsável pela gestão das lotarias e jogos de apostas. Os relatórios financeiros de 2021 e 2022 vão ser analisados à lupa por uma equipa de auditores externos independentes, a pedido do Governo, após terem sido levantadas suspeitas de ilegalidades.

A notícia foi avançada, este domingo, na SIC.

“De um modo geral, a Misericórdia de Lisboa é vista como um poço sem fundo em matéria de dinheiro. Tem dinheiro para tudo e mais alguma coisa. Pelos vistos, vive uma situação delicada”, alertou o comentador Luís Marques Mendes.

O despacho para a auditoria está assinado pela ministra do Trabalho Solidariedade e Segurança Social. A SIC pediu esclarecimentos ao gabinete de Ana Mendes Godinho, que confirma apenas que há dois processos autónomos a decorrer.

Já a Procuradoria-Geral da República remeteu-se ao silêncio.

Esta segunda-feira, o Chega anunciou que vai propor uma comissão de inquérito à tutela da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde espera ver a ministra Ana Mendes Godinho explicar estas alegadas irregularidades e porque razão rejeitou aprovar, em abril, as contas que agora vão ser auditadas.