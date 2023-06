Início do julgamento no caso das agressões a Cláudia Simões já tem data marcada

Arranca a 13 de setembro o julgamento do caso das agressões a Cláudia Simões, que tem como suspeitos os agentes da PSP Carlos Canha, João Gouveia e Fernando Rodrigues. A informação foi avançada ao Expresso por Ana Cristina Domingues, advogada de Cláudia Simões. A mesma fonte adiantou também que a primeira sessão do julgamento vai ter lugar no Juízo Central Criminal de Sintra, às 13h30 na data marcada.

A juíza de instrução criminal do Tribunal da Amadora, Paula Antão, tinha decidido levar a julgamento os agentes da PSP suspeitos de agredirem Cláudia Simões, na noite de 19 de janeiro de 2020. A magistrada validou a acusação do Ministério Público, que em setembro do ano passado tinha acusado Carlos Canha de três crimes de ofensa à integridade física qualificada, três de sequestro agravado, um de injúria agravada e um de abuso de poder. Já os agentes João Gouveia e Fernando Rodrigues foram acusados de um crime de abuso de poder, por não terem feito nada para impedir as agressões a Cláudia Simões.