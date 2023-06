Fornecedor britânico do Lidl acusado de maltratar os frangos. Lidl Portugal garante vender carne "100% nacional"

Em 2022, o professor de Filosofia na Universidade de Lancaster Tom Herok trabalhou durante cinco meses num aviário de exploração intensiva em Lincolnshire, um dos grandes fornecedores da cadeia de supermercados Lidl no Reino Unido. Utilizou uma câmara oculta para filmar as instalações, e diz ter vivido “uma das piores experiências" da sua vida.

As imagens foram partilhadas no site da organização Open Cages, que se dedica a salvaguardar os direitos dos animais. No vídeo que acompanha o artigo publicado pela organização é notória a fraca qualidade de vida dos frangos. Podem ver-se animais gravemente feridos deixados ao abandono, frangos amontoados em espaços exíguos e relatos de trabalhadores dizendo que as péssimas condições dos animais “não podem ser evitadas”.

“Os frangos deste aviário eram rotineiramente atropelados durante o transporte. A maioria eram comprimidos até à morte”, diz Tom Herok no vídeo da Open Cages. “Lembro-me de encontrar algumas aves que ainda estavam vivas. Uma delas tinha as pernas partidas e mesmo assim tentou fugir de mim. Outras tinham sido deixadas com as entranhas de fora, desfeitas pelos pneus”, acrescenta.