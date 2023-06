Abandono animal aumenta no verão: há quem largue cães e gatos na autoestrada

Em Portugal, todos os anos são abandonados, em média, mais de 40 mil animais de companhia. A Associação Midas, em Custóias, tem atualmente 180 animais que foram abandonados.

O abandono piorou com a pandemia, com a crise e a chegada do verão também não ajuda. Os animais que chegam à Midas são recolhidos em várias circunstâncias: podem ter sido abandonados na rua, na autoestrada, ou podem ser de particulares que não conseguem ficar com o animal por algum motivo.

As associações apelam ao combate do abandono de animais e há pequenos passos que podem ajudar, como por exemplo, esterilizar os animais e sensibilizar a população para este flagelo.