Alcina nunca conduziu, mas pedala desde “canalha” e não imagina a vida de outra forma: na Murtosa, a bicicleta é a rainha da estrada

Quinta-feira é dia de mercado e as senhoras de mais idade vêm todas logo cedo pela manhã até à vila. Muitas chegam a pedalar e, ainda antes de irem às compras, aproveitam para deixar as bicicletas à porta da cicloficina de José Pedro, que fica logo com o dia arrumado com tantos pedidos. Para se despacharem, têm o hábito de deixarem no cesto da bicicleta o recado com o que precisam: um remendo num pneu, uma câmara de ar ou um jeito nos travões. Algumas pedalam há mais de 50 anos, quer para fazer compras, carregando os sacos no guiador e no cesto, quer para trabalhar ou passear, perpetuando a fama da Murtosa como o concelho onde mais se anda de bicicleta.

Cerca de 11% dos murtoseiros vão para o trabalho ou para a escola a pedalar, o que coloca o concelho no primeiro lugar da lista e muito acima da média nacional (1%), segundo os Censos 2021. E se os números incluíssem quem já não trabalha, mas que se desloca sempre em duas rodas, então a percentagem seria ainda mais alta. Murtosa também contraria a realidade do resto do país noutro aspeto: as mulheres são a maioria dos utilizadores, enquanto que, a nível nacional, representam apenas um quarto do total. Os dados do Instituto Nacional de Estatística mostram até uma componente geracional: entre a população acima dos 50 anos na Murtosa, as mulheres chegam a representar mais de 60% dos utilizadores de bicicleta, e o mesmo acontece noutros concelhos da região de Aveiro.