Privados pedem mais transparência e dinheiro para o SNS

Os grupos privados de saúde fizeram um diagnóstico aos males de que padece o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e enviaram a receita com o tratamento aos deputados. A falta de acesso é identificada como a principal doença e a promoção da saúde e a prevenção, acompanhando as necessidades assistenciais de cada utente, o remédio mais eficaz. O guia terapêutico é complexo e assenta numa premissa: “Assumir a Saúde como prioridade nacional e paulatinamente aproximar o seu financiamento público ao da média da União Europeia.”

Da autoria do Conselho da Saúde, Prevenção e Bem-estar da CIP — Confederação Empresarial de Portugal, a prescrição com as medidas necessárias para tratar o SNS foi remetida, no final da semana passada, a três comissões parlamentares — Orçamento e Finanças, Economia e Saúde —, acompanhada por um pedido de reunião para “discutir os diferentes pontos de vista”. Desde logo, as razões pelas quais os privados estão preocupados em salvar a rede assistencial do Estado, e porquê agora.