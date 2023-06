“Uma grande parte da minha vida cai com esta casa”: TGV atropela a vida de moradores das ‘ilhas’ de Campanhã que não têm para onde ir

O Bairro Agra, na freguesia de Campanhã, já está todo enfeitado com luzes e bandeirinhas coloridas para receber o São João, mas aos moradores daquela ‘ilha’ – tipo de habitação operária típica do século XIX – sobram poucos motivos para celebrar. A população, já envelhecida, vive dias de incerteza e as noites, essas, são passadas sem pregar olho. Licínio Ribeiro, de 83 anos, ainda se recorda com exatidão da data 1 de agosto de 1968, quando se mudou com a mulher, Maria Adelaide, de 84, para a casa onde a filha Regina “já foi arranjada”.