São João no Porto: obras na cidade descentralizam a festa

Já cheira a sardinhas, caldo verde e farturas. Os martelinhos, o alho-porro, os balões, os manjericos e os bailaricos, as rusgas e o exuberante fogo-de-artifício voltam a conquistar a Invicta durante a noitada desta sexta-feira para sábado. Está tudo a postos para a noite mais longa do ano no Porto, onde as diversões itinerantes já estão instaladas desde o final de maio na Rotunda da Boavista. E o São João é bom padroeiro para este sector.

“O negócio está equivalente ao ano passado. Não há nenhuma quebra e os empresários estão contentes”, assegura Paulo Barata, da Associação Portuguesa de Empresas de Diversões (APED). Além disso, a folia não está mais pesada na carteira. “No ano passado, devido à conjuntura, os preços das fichas aumentaram. Como tudo subiu, fomos obrigados a isso, mas este ano os preços mantêm-se”, diz ao Expresso.

Uma voltinha nos carrinhos de choque, por exemplo, custa três euros, mas por €5 pode dar três. As diversões infantis e familiares também estão dentro destes valores, mais caras são as radicais que “trabalham a 4 euros por pessoa”, refere Paulo Barata.