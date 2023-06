Jornalismo é "vítima" mas também "cúmplice" da desinformação. Estudo revela cada vez menos o interesse em notícias

Num PowerPoint organizado em quatro momentos “como uma sinfonia clássica”, o Presidente da Assembleia da República delineou uma estratégia para combater as fake news e desinformação: “Não podemos dizer que não vemos, não ouvimos e não queremos saber”, afirmou Augusto Santos Silva num discurso na sede da Agência Lusa esta quarta-feira, por ocasião da apresentação do relatório do observatório de investigação IBERIFIER, que se debruça sobre os impactos da desinformação na Península Ibérica.

“A história da Europa mostra que quando a relação entre os mediadores e os líderes é frágil, surgem fascismos”, sublinhou Santos Silva, lembrando algumas campanhas de desinformação recentes em países com democracias “maduras”: o referendo do Brexit em 2016, as eleições norte-americanas do mesmo ano, o referendo na Catalunha em 2017, ou as eleições brasileiras que levaram Jair Bolsonaro ao poder.