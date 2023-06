A ciência climática vence o fatalismo climático

Carl-Friedrich Schleussner (Diretor de Ciências Climáticas na Climate Analytics), Bill Hare (fundador e diretor-executivo da Climate Analytics) e Johan Rockström (Diretor do Instituto de Investigação do Impacto Climático de Potsdam)

objetivo do Acordo de Paris sobre alterações climáticas de limitar o aquecimento global a 1,5 graus celsius (°C) está novamente nas manchetes dos jornais. De acordo com as últimas projeções da Organização Meteorológica Mundial, “existe uma probabilidade de 66% de que a média anual da temperatura global próxima da superfície, entre 2023 e 2027, seja superior a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais durante pelo menos um ano”. Um ciclo “El Niño” intenso significa que é quase certo que as temperaturas vão bater recordes.

Mas, por muito preocupantes que sejam estes avisos, seria ainda mais preocupante se um ano acima de 1,5°C fosse considerado como um sinal de que a meta de 1,5°C iria fracassar. Essa conclusão errónea levar-nos-ia a abandonar o objetivo do Acordo de Paris, precisamente no momento em que deveríamos estar a persistir em atingi-lo.