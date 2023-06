Longe vai o devagar. Quais são os limites de velocidade na estrada?

O dono de um Ferrari LaFerrari filmou-se a 372 km/h numa autoestrada e colocou o vídeo no YouTube. Contraordenações ou outras chatices legais, não houve. Pôde puxar pelos 800 cavalos de potência do superdesportivo como numa sequela do “Velocidade Furiosa” porque a via onde circulava era uma Autobahn alemã, único país do mundo onde a velocidade máxima na autoestrada é ditada apenas e só pela potência do carro.

Mas não é assim em todas as autoestradas, só nos troços definidos por um longo desenho retilíneo, e apenas na faixa da esquerda. De resto, o limite de velocidade numa Autobahn é de 130 km/h. Ainda que em mais lado nenhum se possa conduzir legalmente a 373 km/h, os limites de velocidade variam dentro da própria União Europeia. O teto de 120 km/h das autoestradas portuguesas encontra paralelo em países como a Bélgica, Espanha, Finlândia e Suíça. Por sua vez, a Áustria, Croácia, Eslováquia, França, Lituânia e a Roménia impõem um máximo de 130 km/h.