Incêndio deflagra na discoteca e restaurante Kubo em Lisboa

Um incêndio deflagrou esta sexta-feira de manhã na discoteca e restaurante Kubo, na zona de Santos, em Lisboa. O alerta foi dado por volta das 7 horas.

De acordo com a informação dos Sapadores Bombeiros de Lisboa avançada ao Expresso, não há registo de vítimas ou de feridos.

As chamas foram controladas e o incêndio já está em fase de rescaldo, mas no local vão permanecer operacionais apoiados por viaturas durante as próximas horas.

Grande parte do edifício, que pertence ao grupo K, ficou destruído. A Polícia de Segurança Pública fez um perímetro de segurança ao local. Ainda não foi possível apurar a causa do incêndio.

