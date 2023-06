“Até o cão, o gato e o periquito podem prestar consulta jurídica sobre qualquer matéria”: advogados, médicos e enfermeiros contra o Governo

O Governo decidiu alterar as competências que tinha delegado às ordens profissionais e virou tudo do avesso. Os bastonários das duas dezenas de organizações garantem que, se o estatuto avançar, isso significa regredir à fragmentação das profissões autorreguladas. O Estado quer mandar mais e ter as ordens como órgãos consultivos, que agora reúnem os pares para o protesto. O primeiro é já no início da semana, encabeçado pelos advogados.

O diploma foi aprovado na Assembleia da República antes do Natal passado e foi esta quinta-feira a Conselho de Ministros. Na próxima semana o projeto de lei volta aos deputados para que tenha luz verde até dia 21 de julho. É este calendário que agora as várias ordens querem travar, impedindo as alterações aos respetivos estatutos para acomodar a decisão do Governo.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.