"Período pós-operatório prossegue regularmente": Papa Francisco deixará hospital na sexta-feira

O Papa Francisco, hospitalizado em Roma desde 7 de junho após uma cirurgia abdominal, vai deixar o hospital na manhã de sexta-feira, anunciou esta quinta-feira o Vaticano. A conselho da equipa médica e após uma evolução clínica "regular", o jesuíta argentino de 86 anos deixará a Policlínica Gemelli "amanhã de manhã, sexta-feira, 16 de junho", afirmou o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, em comunicado.

"A equipa médica informa que o Papa Francisco descansou bem durante a noite. O período pós-operatório prossegue regularmente. As análises hematoquímicas são normais. [O Papa] deixará a Policlínica Gemelli sexta-feira de manhã", nove dias após a operação, acrescentou Bruni.

Hoje, o Papa agradeceu a todo o pessoal da clínica Gemelli, conhecida como o "hospital dos papas", no mesmo quarto do 10.º andar que João Paulo II utilizou em muitas ocasiões, pelos cuidados prestados nos últimos dias e visitou os departamentos de Oncologia Pediátrica e Neurocirurgia Pediátrica do hospital.

As fotografias publicadas pelo Vaticano mostram Jorge Bergoglio, cujas audiências foram canceladas até 18 deste mês, numa cadeira de rodas a cumprimentar os doentes e o pessoal nos corredores do hospital. Na quarta-feira à noite, Jorge Bergoglio jantou com o pessoal que o assistiu desde a operação.

Quarta-feira, o gabinete de imprensa do Vaticano disse que a evolução clínica do Papa estava a decorrer regularmente após a sua cirurgia de 7 deste mês, e que a equipa médica estava "a planear a sua alta para os próximos dias".

"O Papa dedicou-se às suas atividades de trabalho [na manhã de quarta-feira]. Antes do almoço, dirigiu-se à capela do seu quarto privado, onde passou um tempo em oração e recebeu a Eucaristia", acrescentou o Vaticano.

A 7 deste mês, o Papa fez uma cirurgia abdominal de três horas com anestesia geral, que decorreu sem complicações. Em março, Francisco esteve internado durante alguns dias no Hospital Gemelli com uma bronquite.

A saúde do Papa tem sido objeto de debate desde que este deixou claro que estaria disposto a resignar se uma doença o impedisse de fazer o seu trabalho, tal como aconteceu com o seu antecessor, Bento XVI, em 2013. O Papa tem padecido de cataratas, dor ciática e a uma artrose no joelho direito que o obrigou a usar uma cadeira de rodas em muitas ocasiões.

Após a operação ao cólon a 4 de julho de 2021, reagiu às especulações: "Ainda estou vivo, alguns prelados queriam que eu morresse, já estavam a preparar o conclave [para eleger um sucessor]". Francisco foi operado aos pulmões aos 21 anos e tem sofrido de problemas nas ancas e nos joelhos, sendo regularmente obrigado a reduzir a sua agenda devido a problemas de saúde.