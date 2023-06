Para tentar escapar à pena de prisão, Ricardo Salgado vai recorrer para o Tribunal Constitucional e depois para o Supremo

Ricardo Salgado vai recorrer ao Tribunal Constitucional do acórdão do Tribunal da Relação que decidiu aplicar-lhe uma pena de prisão efetiva de 8 anos - mais dois anos do que ditava a decisão de primeira instância - por apropriação indevida de €10,7 milhões, sabe o Expresso. Em causa estão três crimes de abuso de confiança.