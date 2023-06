“Ingerência política” e “somatório monstruoso de medidas do Governo”: coordenador para a reforma da saúde pública demitiu-se

É um ato de protesto: Mário Jorge Neves demitiu-se das funções de coordenador da Comissão para a Reforma da Saúde Pública, que exercia desde 2020, para não pactuar com a “violenta e escandalosa tentativa de liquidação de elementares competências legais da Ordem dos Médicos e de ingerência política e governativa na autonomia e independência técnico-científica da profissão médica”. Mas não só. O médico sai também pelas “disposições da livre concorrência que se sobrepõem a tudo, esmagando as garantias da qualidade do exercício da profissão médica e os níveis de segurança dos atos próprios dos médicos”.

No âmago da decisão de Mário Jorge Neves estão as alterações feitas na lei-quadro e estatutos da Ordem dos Médicos. “A minha intervenção política e cívica processou-se sempre sem amarras e tendo como pedras angulares a defesa e dinamização do SNS como pilar humanista e solidário de uma sociedade democrática, bem como na defesa da carreira médica como mecanismo inquestionável de garantia da qualidade do exercício da profissão médica. Ao tomar conhecimento da nova lei-quadro das ordens profissionais e do novo estatuto da Ordem dos Médicos, entendi que, sendo eu um cidadão livre e com bons costumes de coerência e de ética políticas, era incontornável uma tomada de posição”, escreve na missiva enviada à equipa ministerial.

Segundo o médico, as alterações vão permitir a “livre concorrência, ao ponto de possibilitar o exercício da profissão médica sem necessidade de inscrição na Ordem dos Médicos” ou ainda “a criação de estágios e de os médicos no início da sua atividade profissional deixarem de ser considerados médicos internos e passarem a ser estagiários”. Além disso, “o contrato de trabalho passa a ser um contrato de estágio e o salário mensal passa a ser bolsa de estágio mensal”.

“Somatório monstruoso de medidas governamentais”

“São disposições mais do que suficientes para podermos concluir muito facilmente que Governo está a escancarar as portas para em seguida poder ser liquidada a Carreira Médica e ser estabelecida uma extrema precariedade laboral a nível dos médicos mais jovens.” Para Mário Jorge Neves, antigo dirigente da Federação Nacional dos Médicos, “estas medidas são o exemplo dramático da capitulação político-ideológica do Partido Socialista ao neoliberalismo mais extremista de inspiração thatcheriana”.