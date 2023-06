GNR deteve 31 pessoas em operação de fiscalização rodoviária nos arredores de Lisboa

A GNR deteve, nesta madrugada, 31 pessoas, metade das quais por condução com excesso de álcool, durante uma operação de fiscalização rodoviária realizada em vários locais nos arredores de Lisboa.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana dá conta que realizou, nesta madrugada, uma operação policial de fiscalização rodoviária em vários locais nos arredores de Lisboa com o objetivo de "combater a criminalidade, contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária e regularizar o trânsito", numa altura que se festeja o Santo António.

Segundo a corporação, no âmbito da operação, realizada nos distritos de Lisboa e Setúbal, foram fiscalizados 1339 condutores e detidas 31 pessoas, 18 das quais por condução com excesso de álcool e sete por conduzirem sem habilitação legal.

Entre as contraordenações, a GNR destaca 91 condutores multados por excesso de álcool, 21 por falta de inspeção periódica, cinco por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, sete por falta do cinto de segurança, três por falta de seguro e dois por uso do telemóvel, além de duas viaturas apreendidas.