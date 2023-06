Governo italiano decreta dia de luto nacional em homenagem a Silvio Berlusconi

O secretário adjunto do Governo italiano, Alfredo Mantovano, decretou dia de luto nacional, quarta-feira, em homenagem a Silvio Berlusconi, que faleceu hoje, aos 86 anos, em Milão.

O funeral de Estado será celebrado pelo arcebispo de Milão, monsenhor Mario Delpini, na catedral de Milão, na quarta-feira, às 15:00 locais (14:00 em Lisboa).

Tal como já se verifica em Roma, no Senado, as bandeiras italianas e europeias devem ser colocadas a meia haste em todos os edifícios públicos em Itália e em todas representações diplomáticas e consulares, entre hoje e quarta-feira.

O corpo de Berlusconi estará em câmara ardente na sua mansão, na Villa Martino de Arcore, cidade próxima de Monza, ao norte de Milão. No entanto, após uma inspeção da polícia, por motivos de segurança da ordem pública, não será possível realizar a câmara ardente nos estúdios da sua rede de televisão Mediaset, na terça-feira, informou a assessoria do meio de comunicação.

O autarca de Milão, Giuseppe Sala, ofereceu as instalações da autarquia, muito perto da catedral, para as exéquias.

A Câmara dos Deputados interromperá as suas atividades por dois dias.

Após a sua morte, na manhã de hoje no hospital San Raffaele, em Milão, alguns apoiantes reuniram-se à porta do centro médico, com mensagens e bandeiras italianas e do partido de Berlusconi, Forza Itália. Outros apoiantes já começaram a deixar flores nos portões da sua mansão.