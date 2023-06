As reações à morte de Berlusconi: "Perda irreparável", "grande líder", um inovador" e "visionário"

O antigo primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, morreu hoje, aos 86 anos, num hospital em Milão, onde estava internado desde sexta-feira. O líder do partido Forza Italia, magnata da comunicação social e antigo presidente do AC Milan tinha estado 45 dias no mesmo hospital até há três semanas, devido a uma pneumonia e uma leucemia. Apelidado de "o imortal" pela longevidade na política, Berlusconi governou a Itália durante nove anos, em três ocasiões entre 1994 e 2011 (1994-1995, 2001-2006, 2008-2011).

Vladimir Putin Vladimir Putin lamentou a morte do político italiano, falando em "perda irreparável". Num telegrama de condolências dirigido ao Presidente italiano, Sergio Mattarella. o líder russo refere-se ao ex-primeiro-ministro italiano como uma "pessoa querida" e um “verdadeiro amigo”. Putin escreveu ainda que sempre admirou a sabedoria de Berlusconi e elogiou a "incrível energia vital", o seu otimismo e sentido de humor. "Na Rússia Silvio Berlusconi será recordado como um defensor coerente e de princípios do reforço das relações de amizade entre os nossos países", pode ler-se no telegrama, citado pela agência francesa AFP. O Presidente russo destacou que Berlusconi "deu um contributo pessoal verdadeiramente inestimável para o desenvolvimento de uma parceria russo-italiana mutuamente benéfica". Berlusconi afirmou que os dois mantinham uma "amizade pessoal e genuína". Passaram várias vezes as férias juntos e eram fotografados a rir à mesa um do outro. A amizade com Putin colocou Berlusconi em desacordo com a parceira de coligação governamental e primeira-ministra, Giorgia Meloni, uma firme apoiante da Ucrânia na guerra iniciada pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022. Meloni visitou Kiev em 21 de fevereiro, em vésperas do primeiro aniversário da invasão russa, e ouviu o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticar Berlusconi durante uma conferência de imprensa conjunta: "A casa de Berlusconi nunca foi bombardeada, os tanques nunca entraram no seu jardim, ninguém matou os seus familiares, nunca teve de fazer as malas às três da manhã e tudo isto graças ao amor fraternal da Rússia", disse então Zelensky. Dias antes, Berlusconi tinha acusado Zelensky de ser responsável pela guerra na Ucrânia, afirmando que bastaria ao líder ucraniano ter parado de atacar as regiões de Donetsk e Lugansk, no leste do país. O líder italiano sempre apoiou a posição da Rússia no conflito ucraniano, denunciando as sanções da União Europeia (UE) contra Moscovo após a anexação da Crimeia, em 2014, como "um regresso à Guerra Fria".

Alessandro Garofalo

Homenagem Italiana O Presidente italiano, Sergio Mattarella, recordou Silvio Berlusconi como "um grande líder político" que marcou a República de Itália, influenciando os seus "paradigmas, costumes e linguagens". "Era uma pessoa de grande humanidade e um empresário de sucesso, um inovador no seu sector. Alcançou posições de destaque na indústria da televisão e dos meios de comunicação social, muito antes do seu envolvimento direto nas instituições", lê-se na nota de Mattarella. "Gostaria de transmitir as minhas condolências e solidariedade aos seus filhos, a todos os seus familiares, ao seu partido e a todos aqueles que lhe foram mais próximos em vida e na sua última batalha contra a doença, travada com uma coragem e um otimismo exemplares", acrescenta. A primeira-ministra, Giorgia Meloni, destacou Berlusconi como "um dos homens mais influentes da história de Itália", e que com ele o país aprendeu "que não deveria deixar mais que lhe impusessem limites". Num vídeo divulgado nas suas contas oficias nas redes sociais, com o título "Adeus, Silvio", Giorgia Meloni considerou que o antigo chefe do executivo italiano foi, "acima de tudo, um combatente, um homem que nunca teve medo de defender as suas convicções". Antonio Tajani, ministro dos Negócios Estrangeiros, interrompeu hoje a sua visita aos Estados Unidos para regressar a Itália, depois de ter tomado conhecimento da morte do antigo primeiro-ministro, noticiou a agência italiana ANSA. Na sua conta oficial do Twitter, Tajani reagiu à morte de Berlusconi manifestando uma "dor imensa". "Simplesmente obrigado Presidente, obrigado Silvio", lê-se na mensagem, acompanhada por uma foto de ambos.

O líder do partido de extrema-direita Liga, Matteo Salvini, foi um dos primeiros a juntar-se às homenagens, considerando-se um herdeiro político de Berlusconi. Também a líder do Partido Democrático (PD), Elly Schlein, prestou "as mais profundas condolências" à família de Berlusconi, aos apoiantes, ao seu partido e aos integrantes da coligação governamental, da qual o Força Itália faz parte: “Tudo nos separou e continua a separar-nos da sua visão política, mas permanece o respeito que se deve humanamente a alguém que foi protagonista da história de nosso país”. O ex-primeiro-ministro social-democrata Matteo Renzi considerou que o magnata italiano "construiu a história" de Itália. "Muitos o amavam, muitos o odiavam. Mas todos hoje devem reconhecer que o seu impacto na vida política, económica, desportiva e televisiva foi sem precedentes. Hoje a Itália chora com a sua família, os seus entes queridos, as suas empresas e o seu partido", declarou. Já o ex-primeiro-ministro italiano e ex-presidente da Comissão Europeia, Romano Prodi, diz que a rivalidade com Berlusconi nunca se transformou em “animosidade” a nível pessoal e o debate permaneceu na esfera do “respeito mútuo”. “Lembro-me dele como um líder político que, durante o seu longo e intenso período de compromisso público, exerceu uma grande influência na vida do nosso país, tendo impacto não só nas instituições, mas também na vida de todos os cidadãos”, acentua.

Ivan Romano/Getty Images

Europa A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, recordou o antigo primeiro-ministro italiano como um "protagonista da política em Itália e na Europa", considerando que "deixou a sua marca". "Silvio Berlusconi: o lutador que liderou o centro-direita e foi um protagonista da política em Itália e na Europa ao longo de gerações", escreveu Metsola, numa publicação na rede social Twitter. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também recordou Silvio Berlusconi como um líder "num período de transição política" que moldou Itália. A presidente recebeu a notícia com “tristeza” e apresentou ainda as suas condolências "à família e ao povo italiano”, na sua rede social Twitter. Também através do Twitter, o comissário europeu para a Economia, o italiano Paolo Gentiloni, afirmou que morreu "um líder que deixou uma marca profunda na Itália das últimas décadas". "Para todos, hoje é um momento de condolências, de proximidade com a sua família e com a comunidade da Forza Italia", conclui. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, lamentou a morte de um dos seus mais antigos aliados, elogiando o político populista italiano como um "grande lutador" na rede social Facebook. Orbán acrescentou, em italiano, "Riposa in pace, amico mio", que significa “Descansa em paz, meu amigo”.

Futebol O AC Milan manifestou-se "profundamente entristecido" com a morte do "inesquecível" Silvio Berlusconi, que presidiu o clube entre 1986 e 2017, com algumas curtas interrupções, o período mais glorioso da história dos "rossoneri". “Obrigado presidente, por teres estado sempre connosco",manifestou o clube milanês que conquistou 29 títulos durante os 31 anos de “reinado” do antigo primeiro-ministro italiano. O AC Monza, que foi comprado em 2018 por Silvio Berlusconi, também lamentou "a perda" do proprietário do clube da Liga italiana: "Adriano Galiani e todo o AC Monza lamentam o desaparecimento de Sílvio Berlusconi. É um vazio impossível de colmatar, estará sempre conosco. Obrigado por tudo, presidente", refere uma nota conjunta de clube e Galiani.