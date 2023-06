Meteorologia: calor está de volta nos próximos dias, mas não vai durar muito

Na próxima semana, as temperaturas voltam a subir e podem ultrapassar os 30 graus em algumas regiões. Mas o bom tempo é “sol de pouca dura” e no fim de semana está previsto o regresso da chuva.

Depois de bater à porta e ficar durante vários dias, a depressão Óscar parece estar de saída do continente.

O Alentejo será a região mais quente, esperando-se que os termómetros cheguem aos 35 graus. Já no resto do país, as temperaturas estarão um pouco mais abaixo.

Ainda assim, os especialistas preveem que seja um verão atípico. Várias regiões de Portugal, sobretudo do interior do Alentejo, estão já em seca severa e extrema. Cenário que deverá agravar-se com a chegada da nova estação.