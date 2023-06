Educação: serviços mínimos esvaziam impacto das greves dos professores à avaliação

Era uma espécie de pressão final num ano letivo repleto de protestos: os sindicatos convocaram greves às reuniões de avaliação e provas finais, mas as decisões tomadas pelos colégios arbitrais e anunciadas no final desta semana devem evitar perturbações, esvaziando assim o impacto das paralisações convocadas por quase todos os sindicatos.

Na terça-feira, uma primeira decisão determinou que os professores tinham de cumprir serviços mínimos para as reuniões de avaliação dos alunos do 9º, 11º e 12º anos e ainda para o exame de Matemática do 9º ano, que se realiza já no final da próxima semana. Um dia depois, houve nova decisão, decretando igualmente a fixação de serviços mínimos nas escolas, desta vez sobre as reuniões de avaliação final do 5º ao 10º anos e todo o tipo de provas finais. Na base das duas decisões está o entendimento de que estes atos configuram “necessidades sociais impreteríveis” que têm de ser asseguradas pelos professores, justificando-se assim uma limitação ao direito de greve, tal como argumentado pelo Ministério da Educação.