No “dia da raça” do Ergue-te e de uma concentração nacionalista, Alcindo Monteiro e outras vítimas de racismo são homenageadas em Lisboa

Tiago Miranda

Frente Anti Racista organiza manifestação que vai partir do ponto exato onde Alcindo Monteiro foi morto à pancada por skinheads portugueses. Outras vítimas do que consideram “racismo estrutural” também serão lembradas numa manifestação quer terminará no Largo do Carmo. Mas a meio quilómetro de distância, e com uma diferença de uma hora, há outra manifestação, a dos nacionalistas do Ergue-te. Polícias não esperam distúrbios mas estarão “atentas”