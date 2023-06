Morreu o sociólogo Alain Touraine

O sociólogo francês Alain Touraine, pioneiro na investigação dos movimentos sociais contemporâneos, morreu hoje em Paris, aos 97 anos, anunciou à agência AFP a filha, Marisol Touraine.

Intelectual de esquerda, mas apreciado à direita, Touraine assinou diversos trabalhos sobre as questões sociais e laborais, tendo sido um dos "progenitores" do conceito de sociedade pós-industrial.

Parte da sua obra está publicada em Portugal.

Após o Maio de 1968, movimento em França marcado por greves e ocupações estudantis, esteve atento a "novos movimentos sociais", que se apoiavam noutras questões sem ser o operariado socialista.

Em "La Voix et le Regard" (A Voz e o Olhar), de 1978, Alain Touraine sumarizou a sociologia desses movimentos (estudantis, feministas, regionalistas...).

O seu primeiro livro, de 1955, foi uma análise do trabalho e das relações laborais nas fábricas do construtor automóvel Renault.

Apesar de muito próximo da esquerda, foi muito crítico de conceitos marxistas, como o da luta de classes.

Em 1947-1948 foi mineiro numa exploração de carvão no norte de França para estudar de perto as relações entre os mineiros e os seus empregadores.

O seu interesse pelo trabalho dos mineiros estendeu-se posteriormente, na década de 1970, aos movimentos mineiros no Chile.

Touraine estudou ainda de perto a génese e o desenvolvimento do sindicato independente polaco Solidariedade, cujo sucesso acabou em 1989 com o regime comunista na Polónia, tendo sido o primeiro capítulo do fim do império soviético.

Em 2010, o sociólogo recebeu o Prémio Príncipe das Astúrias de Ciências Sociais, por "trabalhos fundamentais sobre a sociedade pós-industrial".

"Crítica da Modernidade", "Depois da Crise", "Pensar de Outro Modo" e "O Que é a Democracia?" são alguns dos títulos de Alain Touraine publicados em Portugal.