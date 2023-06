Este é Bruno, o “estelionatário”: fez-se passar por vários inspetores do SEF e ganhou milhares de euros a burlar pessoas com contas Gmail

O nome começou a ser conhecido no seio da comunidade brasileira há mais ou menos cinco anos. Bruno Arroteia, um operador de armazém no desemprego, era, afinal, um “despachante”, alguém que conseguia a troco de alguns euros desbloquear burocracias tanto no Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) como no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). Bruno, “o influente”, resolvia dois dos maiores dramas dos imigrantes brasileiros em Portugal: obter uma carta de condução portuguesa e legalizar a situação no território nacional sem ter de esperar anos por uma marcação no SEF.