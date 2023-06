Os desalojados da tempestade Óscar: a vida segue, mas ninguém sabe quando trocará a camarata por uma casa

Ricardo Pereira

Começaram por ser 18, mas a conta dos desalojados instalados no Regimento Guarnição 3, no Funchal, subiu para 59. Esta manhã 41 moradores de um bloco do bairro social do Canto do Muro, em Santa Maria Maior, foram retirados dos apartamentos após uma vistoria do Laboratório Regional de Engenharia Civil e dos serviços técnicos da Câmara do Funchal. O prédio tem graves problemas estruturais, que terão sido agravados devido à grande quantidade de chuva trazida pela tempestade Óscar