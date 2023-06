“Nunca antes se tinha pensado na antecipação do futuro”: o novo Parque Natural Marinho do Recife do Algarve entrou em contagem final

Dois anos depois de ter sido proposta, a criação do Parque Natural Marinho do Recife do Algarve - Pedra do Valado ganha novo impulso com a aprovação de uma proposta para a sua classificação formal, em reunião de secretários de Estado, esta terça-feira. Um dia antes, o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, já tinha anunciado, numa sessão pública na Universidade do Algarve, que quer ver esta área classificada até 2024. Aquando da Conferência dos Oceanos, em Lisboa, a promessa era de que o processo estaria concluído no final de 2022.

A discussão pública formal arranca dentro de semana e meia e deverá resultar numa Resolução de Conselho de Ministros a aprovar até ao fim do ano, que incluirá o zonamento da área, o regulamento aplicável e as medidas de compensação para eventuais perdas dos pescadores que têm nesta área uma rica fonte de recursos.