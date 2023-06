Madeira: as histórias de quem ficou sem casa

Cátia pegou na filha de cinco meses e na cadela e saiu porta fora assim que a vizinha veio dizer que o muro do quintal tinha cedido. A vizinha é Helena, está grávida de um menino e, depois do susto, regressou a casa para arrumar as malas e o levar o enxoval do bebé para o abrigo temporário. “É só o básico que aqui está”, explica. São quase seis da tarde, o deslizamento foi pelas nove e meia e ainda não sabe bem onde irá passar a noite. “Sou eu, o meu marido, as nossas duas filhas”. A Segurança Social acabou por encontrar alojamento no Regimento de Guarnição 3 .

E é no quartel que as18 pessoas que vivem nas seis casas da Casa Branca, sítio nas zonas altas de Santo António, vão viver as próximas semanas ou meses. A chuva que caiu quase sem parar durante 24 horas abriu a encosta e arrastou parte do quintal, o que ficou não oferece segurança a quem ali vive, nas seis casas pré-fabricadas que, em tempos acolheram os trabalhadores de uma empresa construção civil e agora o proprietário arrenda a mais de 300 euros ao mês. “As casas são boas, nem sequer entrou água em casa”.

Marina, a outra vizinha, explica que o mal não é das casas, são os muros, tanto o da frente como o de trás, não estão em condições. “Eu até pensei que o seria o de cima, que ia cair em cima da casa”. Certo é que ninguém quer ficar ali, não é seguro, mas sabem que, no Funchal, os preços das casas são muitos altos, rendas àquele preço, mesmo nas zonas altas da cidade, são um achado. Agora estão na mão do Governo já que a maioria não tem para onde ir, nem sequer para casa de pessoas de família. “Os pais e os sogros morreram, as filhas não têm espaço”. Encostado à ombreira da porta, Calisto não desespera. “Vão encontrar uma solução”.

A solução é temporária e como para as outras pessoas que, à passagem da tempestade Óscar, ficaram sem casa ou com a casa danificada e sem condições de segurança. No balanço feito no Serviço Regional de Proteção Civil por Pedro Ramos, o secretário da tutela, eram 35 os desalojados, mas nessas contas não entrou Humberto Freitas, morador em Santa Cruz, que não percebeu logo que o estrondo que ouvira era afinal o telhado a cair com o peso da chuva Faz parte da lista, mas ainda nem sabe se tem direito a apoios. “Eu tenho casa própria, só que está em alojamento local e o alojamento local é a minha fonte de rendimento. Sou eu que limpo, lavo e preparo a casa para os clientes. Vivia aqui na casa do meus pais e alugava a outra”.

A tempestade, ainda por cima fora da época de aluviões – que habitualmente ocorrem entre os meses de Setembro e Março – virou-lhe a vida ao contrário. E os desalojados – há mais duas famílias em Câmara de Lobos – são o pior estrago feito pela chuva. Apesar do aumento do caudal das ribeiras, dos deslizamentos de terras e das estradas cortadas os prejuízos não são muitos. A Madeira aguentou mesmo o maior volume de chuva alguma vez registado em 24 horas em Portugal. A estação meteorológica do Chão do Areeiro registou 600 litros por metro quadrado entre as 15 horas de segunda e 15 de terça-feira.

A chuva também mudou as rotinas e obrigou ao encerramento de todas as escolas da ilha da Madeira. 40 mil alunos não tiveram aulas e, no Aeroporto da Madeira, perto de 15 mil passageiros ficaram em terra devido ao mau tempo. A terça-feira ainda começou bem, dois aviões aterraram, mas os constrangimentos voltaram. Muitos dos passageiros dormiram na gare e foi acionado o plano de contingência.

O aviso vermelho foi levantado, mas as equipas da Proteção Civil vão continuar de prevenção esta quarta-feira. Como lembrou o secretário regional das Infraestruturas, Pedro Fino, o risco de derrocadas mantém-se, mesmo depois da chuva passar.