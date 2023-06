O castor desapareceu de Portugal no século XV, mas centenas de anos depois está a menos de 150 metros da nossa fronteira

No meio da luxuriante vegetação ribeirinha jaz um tronco de salgueiro recentemente roído por um castor (Castor fiber). De olhos bem abertos e passos silenciosos, os biólogos Pedro Prata e Rui Santos procuram mais indícios na vegetação e encontram um ramo fino de ponta afia­da como um lápis enfiado na água e trilhos e novas marcas de dentes de castor num ulmeiro mais abaixo, a 150 metros do rio Douro. Do outro lado fica território português, de onde os castores desapareceram no século XV, em consequência da caça intensiva e da cobiça pela sua carne, pele e castóreo (secreção oleosa que lhe permite impermeabilizar a pelagem).

“É incrível!”, suspira, entusiasmado, Rui Santos. Num mês, o jovem biólogo da Associação Rewilding Portugal pôde observar “o avanço de uns 300 metros” nos vestígios deste mamífero roedor nas margens do rio Tormes, em Espanha. Neste local do Parque Natural Arribes del Duero não lhe falta variedade de alimento, entre cascas e ramos de choupos, salgueiros e ulmeiros. Quando passar para a outra margem, no Parque Natural do Douro Internacional, concelho da Bemposta, o “engenheiro de ecossistema”, como é conhecido o castor, terá de procurar um rio que lhe apresente condições idênticas de alimento e de habitat para fazer os seus diques, corrigir caudais hidrológicos e recriar áreas húmidas, que vão atrair ainda outras espécies.

