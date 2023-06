Rosa confessou ter dado o tiro fatal na cabeça do marido e ilibou o amante. Mas será muito difícil conseguir salvá-lo

Mais de quatro anos depois do homicídio de Luís Grilo, a mulher condenada por matá-lo confessou agora o crime e assumiu que foi ela, sozinha, a dar o tiro fatal na cabeça da vítima e a esconder o corpo do homem que ficará conhecido na história do crime em Portugal como o triatleta.

A confissão tardia de Rosa Grilo, que era casada com a vítima, tem especial importância para António Joaquim, condenado a 25 anos de prisão no âmbito do mesmo processo. Este oficial de justiça, que tinha uma relação extraconjugal com a viúva, começou por ser absolvido no julgamento, mas acabou condenado pelo Tribunal da Relação e pelo Supremo Tribunal de Justiça que consideraram não só que foi ele a premir o gatilho da arma (que era sua) como também foi um elemento essencial para esconder o cadáver. Grilo era pesado — cerca de 80 quilos — e Rosa, que tinha acabado de ser operada, jamais teria força para o transportar, decidiram os tribunais superiores.