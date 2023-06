Há 50 gangs na área de Lisboa que juntam 700 elementos: as polícias falam num “ciclo de vida” violento, “entre a liberdade e a prisão”

Kally passeia pelo bairro com a confiança de quem lhe conhece todos os recantos e segredos. Trata respeitosamente os mais velhos com quem se cruza por “tio”, pergunta-lhes pela saúde e guarda sempre uma palavra de conforto. De uns poucos moradores recebe olhares de soslaio. Nem todos concordam com a abertura do bairro ao exterior, mas ele sabe que aquele é um caminho sem retorno. Kally e a ex-mulher, Ema, são o rosto de uma Quinta do Mocho que quer sair das estatísticas negras dos relatórios policiais. Os dois organizam há poucos anos visitas de street art denominadas “Guias do Mocho — Bairro de Arte Pública”. “No verão chegam a vir aqui seis mil pessoas. Recebemos mais visitas do que os museus do concelho”, garante.

Já são habituais as excursões de turistas e alunos de escolas que seguem o périplo de três horas entre os mais de 100 grafitis cravados nas fachadas dos prédios. Vihls, Nomen, Bordalo II ou Huariu são só alguns dos nomes que desenharam estas obras de arte. “Desde 2018, com estas visitas, o bairro passou a ser mais calmo e deixou de ser o faroeste”, conta. Ainda assim, a Quinta do Mocho continua a aparecer nos jornais pelos piores motivos e a figurar na lista indesejável dos bairros problemáticos.