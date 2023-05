EMEL abre inquérito interno a agressões por três fiscais em Lisboa e PSP também investiga o caso

A EMEL abriu um inquérito de averiguação interno às agressões de três fiscais da empresa a um condutor em Lisboa. Para já, os três funcionários vão ficar colocados “ em funções que não envolvam o contacto com o público ”, até que o inquérito avance e se decida, “ se for o caso, a sua suspensão preventiva ”.

Os esclarecimentos da empresa que gere a mobilidade e o estacionamento em Lisboa foram enviados depois da notícia do espancamento de um homem de 35 anos, na Avenida da República, centro de Lisboa, adiantada esta segunda-feira pelo “Correio da Manhã”. A vítima foi assistida no local e depois transportada para o hospital de São José, segundo o mesmo jornal, tendo ficado com o nariz e três dentes partidos.

Repudiando “todos os atos de violência”, a empresa diz que os fiscais são obrigados à “maior correção e sentido de civismo” e que, por isso, “lamenta a situação de violência”. No entanto, aponta também no sentido contrário.

“A EMEL reconhece as dificuldades do exercício das funções dos seus Agentes de Fiscalização de Trânsito, tantas vezes alvo de intoleráveis agressões físicas e psicológicas no exercício das suas funções, como foi hoje o caso.”