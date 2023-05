Campanha "Taxa Zero ao Volante" registou quase 14 mil infrações nas estradas

A campanha de segurança rodoviária "Taxa Zero ao Volante" registou quase 14 mil infrações e cerca de 2500 acidentes entre os dias 23 a 29 de maio, revelaram hoje as forças de segurança.

Em comunicado enviado às redações, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR) revelaram que foram fiscalizados 54.953 veículos, traduzindo-se em 13.846 infrações, das quais 747 estavam relacionadas com condução sob o efeito do álcool.

No período em que decorreu esta ação de sensibilização para os riscos da condução sob influência do álcool, integrada no Plano Nacional de Fiscalização 2023, verificaram-se ainda oito mortos, 48 feridos graves e 761 feridos ligeiros nos cerca de 2500 acidentes.

Os números deste ano refletem uma descida face aos valores do período homólogo de 2022, com menos 87 acidentes, menos três mortes, menos 11 feridos graves e menos 85 feridos leves.

As autoridades esclareceram também que os acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Braga, Porto (2), Castelo Branco, Leiria, Lisboa, Évora e Faro, tendo as vítimas (5) entre 21 e 82 anos de idade. Na origem destas mortes estiveram cinco despistes de veículos ligeiros, dois atropelamentos e uma colisão entre duas viaturas ligeiras.

A grande maioria das ações de fiscalização em Portugal foi levada a cabo pela GNR, com 39.076 veículos fiscalizados, enquanto a PSP fiscalizou 15.877 viaturas. Em termos de infrações, a diferença entre as duas forças de segurança é menor, com a GNR a registar 8649 (494 ligadas ao álcool) e a PSP a assinalar 5197 (253 relativas à condução sob efeito de álcool).

Foram ainda sensibilizados 310 condutores e passageiros pela ANSR para os riscos do álcool na condução, nas localidades de Alenquer, Faro, Beja, Portalegre e Estremoz, além da divulgação da campanha de segurança rodoviária em meios digitais.