Poluição ZERO: Portugal tem 658 praias, apenas 54 têm água considerada “excelente” (saiba quais)

Limpinha, limpinha parece ser apenas a água de 8% das 658 zonas balneares nacionais classificadas como aptas para banhos e de 13% das 394 praias galardoadas com a Bandeira Azul em 2023. Esta é a conclusão a que chegou a associação ambientalista Zero com base nos dados das análises disponibilizados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e pelas Direção Regional dos Assuntos do Mar (DRAM) dos Açores, e Direção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente (DTROTA) da Madeira.