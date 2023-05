Oito distritos sob aviso amarelo devido a aguaceiros fortes e trovoada

Em Bragança, Viseu, Guarda e Vila Real o aviso está em vigor entre as 12:00 e as 21:00 de domingo, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a prever para estes distritos aguaceiros por vezes fortes acompanhados de trovoadas.

Já para o Porto, Aveiro, Viana do Castelo e Braga está também prevista a queda de granizo e rajadas fortes de vento, mais prováveis no interior desses distritos, entre a noite de hoje e as 21:00 de domingo.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.