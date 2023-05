Falha informática cria caos nas entradas nos aeroportos do Reino Unido

Uma falha num computador afetou este sábado, 27 de maio, o sistema automatizado de controlo de passaportes e criou grandes atrasos para os viajantes que chegavam aos aeroportos no Reino Unido, sobretudo em Londres, informaram as autoridades.

Também nas redes sociais, muitos viajantes têm reclamado por terem que esperar várias horas antes de conseguirem passar pelos controlos de imigração, em pleno fim de semana prolongado.

Os aeroportos de Heathrow e Gatwick, em Londres, citaram um problema nacional que afeta os "e-gates" da polícia de fronteira britânica, que permitem a passagem automática através de verificações.

"As nossas equipas estão a trabalhar em estreita colaboração com a polícia de fronteira para resolver o problema o mais rapidamente possível", publicou a gestão do aeroporto de Heathrow na sua página na Internet, acrescentando que foram mobilizados mais funcionários para gerenciar as filas de espera e ajudar os passageiros.

O Reino Unido tem mais de 270 portões (gates) eletrónicos em 15 infraestruturas e que estão disponíveis para viajantes com mais de 12 anos, sejam britânicos, cidadãos da UE ou de vários outros países (incluindo Austrália, Canadá, Islândia, Japão ou Estados Unidos).

"Estamos cientes de que temos um problema nacional que afeta as chegadas ao Reino Unido", disse uma porta-voz do Ministério do Interior do Reino Unido, acrescentando que "estão a trabalhar para resolver o problema o mais rápido possível, em colaboração com operadoras e companhias aéreas para minimizar os problemas dos viajantes".

Longas filas também foram relatadas na manhã de hoje para embarcar nos navios que atravessam o Canal da Mancha através do porto de Dover (sudeste da Inglaterra) devido a um problema informático no controlo de passaportes na fronteira francesa, problema que já se encontra revolvido segundo um Twitter da organização.

De acordo com a mesma publicação, o problema "foi resolvido", estimando entre 30 e 45 minutos o tempo de espera a meio do dia, em comparação com os 90 minutos da manhã.

Estas perturbações surgem depois de a companhia aérea British Airways ter tido de cancelar muitos 175 voos entre quinta e sexta-feira devido a um problema técnico, segundo a agência britânica PA.