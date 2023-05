Fundão: produtores antecipam colheita de cereja para evitar prejuízos

Os produtores de cereja Cova da Beira antecipam a colheita de algumas variedades por causa da previsão de chuva, para tentarem minimizar eventuais prejuízos.

A colheita é feita contra o tempo, não fosse a instabilidade do tempo e algumas variedades de cereja seriam colhidos no final da próxima semana.

Num pomar em Castelo Novo, no Fundão, a expectativa, no início da campanha era conseguir colher 100 a 160 toneladas, mas as geadas de abril, em plena floração, acabaram por afetar as primeiras variedades de cereja, apesar da quebra de quase 70%, a qualidade salvou o negócio.

“Conseguimos comercializar as precoces, como houve esta quebra até fez com que as poucas cerejas que haviam, ficassem com um calibre maior, portanto dentro do mal o menos”, referiu Susana Salvado, da Frutas Salvado.

Agora, as cerejas que foram colhidas estão prontas para seguir para o mercado e salvas dos caprichos da natureza.