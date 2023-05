Avião da Asiana Airlines faz aterragem com porta de emergência aberta

O voo partiu da ilha de Jeju com destino ao aeroporto de Daegu, na Coreia do Sul. Apesar de o avião ter aterrado em segurança, alguns dos 194 passageiros desmaiaram e doze foram levados para o hospital devido a problemas respiratórios, segundo a agência coreana Yonhap.

Quando o homem, que viajava sozinho, tentou puxar a alavanca da porta de emergência, nenhuma das hospedeiras pôde impedir porque o avião se preparava para aterrar.

De acordo com a Yonhap, várias testemunhas afirmaram que o passageiro tentou saltar do avião depois de abrir a porta. As hospedeiras gritaram por ajuda e vários passageiros agarraram no suspeito e puxaram-no para dentro do avião.

A bordo estavam também 48 crianças com idades a rondar os 11 anos. “As crianças estavam a tremer, a chorar e com medo. As que estavam sentadas perto da saída de emergência de certeza que foram as mais afetadas”, disse a mãe de uma das crianças à agência coreana.

O suspeito de 33 anos foi detido e a polícia relatou que o homem não deu quaisquer explicações sobre o seu ato: “É difícil ter uma conversa normal com ele. Vamos investigar o motivo do crime e puni-lo”.