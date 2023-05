“Não pode sacudir água do capote”: associações acusam Câmara de Grândola de “desresponsabilização”

João Carlos Santos

As associações Dunas Livres e Proteger Grândola reagem a uma comunicação da Câmara Municipal de Grândola, lembrando que “não dá para sacudir a água do capote”. Para os dois movimentos os esclarecimentos do município estão longe de satisfatórios e por isso avançaram com duas cartas abertas para esclarecer os seus pontos de vista

